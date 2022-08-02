明基醫業內外皆美 上半年每股賺2.75元 超越去年

明基醫 (4116) 業內外皆美，受惠防疫產品熱銷、併購效益顯現，第二季稅後純益 3490 萬元，季減 60.19%、年增 938.04%，每股純益 0.78 元；上半年純益達 1.23 億元，年增 1387.21%，每股純益 2.75 元，超越去年全年。
明基醫第二季營收 8.02 億元，季增 30.32%、年增 137.70%；毛利率 27.35%，季減 1.42 個百分點、年減 3.14 個百分點；營益率 7.75%，季增 4.57 個百分點、年增 6.91 個百分點。
明基醫上半年營收翻倍增至 14.17 億元，年增 111.82%；毛利率 27.96%，年減 5.41 個百分點；營益率 5.77%，年增 4.21 個百分點；獲利則因業外廉價購買利益進帳，稅後純益 1.23 億元，年增 1387.21%，每股純益 2.75 元。
明基醫主要布局三大領域產品，包括手術室、診斷與治療等相關醫療設備，輸液、呼吸照護、個人防護等醫用耗材，以及口腔與聽力等醫療服務產品，看好下半年手術室設備需求回升，並帶動醫療採購動能恢復至正常水準，營運有望進一步成長。
去年底明基醫併入兩間公司，其中，康科特為醫療管理顧問公司，主要核心業務為提供地區、專科醫院經營管理配套服務與提供醫療設備耗材等，尤其深耕銀髮醫療照護領域；雙方合作綜效在今年開始顯現。