大亞太陽能案場進度延宕 今年發電量降至200MW

電線電纜廠大亞 (1609-TW) 近年積極拓展綠能事業，原預計今年發電量可達 240MW，不過發言人陳重光今 (24) 日法說會中表示，由於轉投資公司志光能源的太陽能案場進度延宕，預估今年發電量約 200MW、明年才會達到 240MW。

志光能源在台南七股建置的太陽能案場，總發電量 120MW，將分二期完工，第一期 85MW 將於今年 10 月掛表、第二期 35MW 因開發時程遞延，延至明年下半年掛表。

陳重光指出，目前在太陽能領域已投資約 60 億元、完成 122MW 發電量，一年可發 1.6 億度電。原目標今年總發電量可達 240MW，但在志光能源太陽能案場工程拖累下，目標延至明年底達陣。

除了太陽能布局外，大亞也看準儲能商機，旗下轉投資公司協同能源三年多前已在廠區建置 600kw 儲能、去年則攀升至 1MW，預計本月加入台電 AFC(調頻倍轉輔助服務) 電力交易。

陳重光表示，去年拓展儲能事業除了有疫情挑戰外，饋線取得也不容易，按照規劃每年會完成 25MW，雖然儲能目前進度比預期落後，但仍目標維持 2025 年完成 100MW。

大亞旗下共有五大事業群，包括電力通信、漆包線、銅材暨新事業開發、營建事業群與總管理處等，主要營收來源為電線電纜銷售，營收比重約 58%，其次為漆包線、裸銅線等。