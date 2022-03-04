儲能需求強 大亞未來四年建置量倍數增 上看100MW

電線電纜廠大亞 (1609-TW) 近年跨入綠能產業，看準調頻輔助服務 (AFC) 與儲能趨勢，除了在自有台南廠區建置儲能系統外，也與多家企業洽談設置儲能，預計未來每年平均可增加 20MW，2025 年上看 100MW。

大亞自行建置的儲能系統「大亞儲能微電網」，融合儲能、電力設備、環境控制、電網資訊等，可提供全方位電力調控服務，目前台南廠區建置量已從 6000W 提升至 1MW。

台灣一年內發生三次大規模停電，推升產業對儲能系統的需求，大亞表示，近期產業需求確實強勁，此外，容量大於 5MW 的用電大戶，被要求設置一定裝置容量的再生能源發電設備或儲能設備，加上此次停電，將再進一步推升儲能建置量。

大亞除了在自有廠區設置儲能系統外，也正與多家企業評估設置儲能系統，同時與台電洽談躉購合約，預期 2025 年前每年約可增加 20MW，屆時容量將倍增至 100MW。

太陽能事業方面，大亞子公司大亞綠能去年併購志光能源位於台南七股漁電共生太陽能電廠，預計今年底發電量 85MW、明年第三季會再增加 25MW，加上另一子公司心忠電業於臺南學甲建置地面型太陽能電廠、台糖地面型太陽能電廠案等，明年整體總建置容量達 250MW，將挹注每年 15 億元營收。

至於本業部份，大亞表示，電線電纜受到銅價漲跌影響大，加上屬於內需型產業，訂單能見度較短、約 1-2 個月，不過看好原物料價格維持高檔下，今年第一、二季營運有望與去年第四季相當。