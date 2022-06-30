華新居Q2爆紅股冠軍 前十名中有四檔具車用題材

Yahoo 奇摩股市今 (30) 日公布今年第二季台股熱門指標，由於全球股市面臨修正壓力，投資人積極尋找動盪時的避風港，第二季爆紅股冠軍由電線電纜、不銹鋼廠傳產大廠華新 (1605-TW) 拿下，與車用題材相關的也有四檔入列前十大爆紅股。

Yahoo 奇摩表示，台股第二季在美國聯準會升息、高通膨、本土疫情等因素夾擊下，出現顯著回檔，下探萬五大關，包含台積電 (2330-TW)、航運三雄、鋼鐵族群紛紛下跌，讓投資人積極尋找資金避風港，前十大爆紅股中，華新 (1605-TW) 順勢奪冠，也帶動同集團精星 (8183-TW) 擠入前十。

Yahoo 奇摩進一步分析，前十大爆紅股多與車用布局有關，除精星車用利基型產品增溫外，同致 (3552-TW)、致伸 (4915-TW)、華孚 (6235-TW) 均搭上車用、電動車商機發酵，獲得市場關注，此外，本土疫情再起，也讓擁有快篩試劑題材的寶齡富錦 (1760-TW)、化工業者長興 (1717-TW) 討論度提高。

今年第二季 Yahoo 奇摩股市網友討論度最高的十大爆紅股依序為，華新、寶齡富錦、同致、長興、精星、昇陽半 (8028-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、致伸、創意 (3443-TW)、華孚。

(圖: Yahoo 奇摩股市提供)

ETF 方面，Yahoo 奇摩股市統計，第二季五大爆紅 ETF 榜單依序為元大滬深 300 正 2、富邦越南、國泰永續高股息、期元大 S&P 原油反 1、元大高股息。