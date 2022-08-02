M31 Q2獲利創同期高 上半年每股賺3.9元近原先目標

矽智財廠 M31(6643-TW) 今 (2) 日公布第二季財報，隨著營業費用控制得當，營益率也較上季回升，帶動稅後純益達 0.82 億元，不論季增、年增幅皆在 1 倍左右，每股稅後純益 2.64 元，雙創同期高，累計上半年約 3.9 元，接近年初市場設定的目標，持平去年同期每股純益 4.06 元。

M31 第二季營收 3 億元，季增 20.97%，年增 39.89%，毛利率 100%，營益率 24.39%，季增 14.76 個百分點，年減 4.63 個百分點，稅後純益 0.82 億元，季增 106.59%，年增 94.22%，每股稅後純益 2.64 元。

M31 上半年營收 5.47 億元，年增 28.09%，毛利率 100%，營益率 17.71%，年減 12.84 個百分點，稅後純益 1.22 億元，年增 24.51%，每股稅後純益 3.9 元。

M31 受惠客戶擴大投入 AI 及 HPC 市場，相關半導體 IP 需求暢旺，加上海外市場動能回溫、先進製程訂單銷售單價提升，預期今年營收及獲利逐季成長態勢不變，全年營收年增幅可望高於過往數年平均的 15-20%。

法人原先預估，M31 今年全年營收估年增逾 2 成，改寫歷史新高，且上半年每股稅後純益就會達去年的一半，估約 4.06 元。