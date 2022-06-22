M31高速接口PCIe5.0 IP完成驗證 已著手開發7奈米

IP 供應商 M31(6643-TW) 今 (22) 日宣布 12 奈米的 PCIe 5.0 規格 IP 已完成驗證，也著手開發 7 奈米 PCIe IP，並額外支援 Compute Express Link (CXL) 功能，提供處理器互連、大範圍的乙太網路協定和記憶體擴充器的新應用。

M31 表示，AI、IoT 及 5G 快速發展下，不僅產出全方位的聯網裝置，也衍生出更多元的應用，帶動數據急速上升、資料吞吐量也大增，對運算架構各方面產生極大的壓力。

為因應龐大的聯網和資料移轉的需求，需要更高速傳輸介面協助，高速匯流排 PCIe 5.0 因具備高頻寬，在雲端運算與 AI 未來發展扮演關鍵角色。

M31 開發的 PCIe 5.0 PHY IP 為高頻寬應用提供高性能、多通道能力和低功耗架構，支持完整的 PCIe 5.0 Base 應用範圍，並符合 PIPE 5.2 規範，集成高速混合信號電路，在 32Gbps 的最大數據傳輸率和最糟情況的插入耗損 (Insertion Loss) 皆提供最佳的功率，可大幅加快傳輸速率並維持系統穩定度。

此外，M31 PCIe 5.0 完全相容於過去幾代的 PCIe 架構，也針對高容量傳輸介面進行改良設計。通過支持根複合體 (root complex) 以及分岔 (Bifurcation) 模式，搭配獨特模組設計，最高可合成 1 個 512Gbps 的 IP，提供更高速的頻寬並滿足不同通道條件的要求。

總經理張原熏補充，M31 從 IP 的設計、量測到系統相容性測試，皆與客戶保持密切合作，因此能對客戶的產品應用提出最佳化解決方案，相較於前幾世代，新版本的 PCIe5.0 規格頻寬，是前代的兩倍之多，同時在成本、功耗、設計複雜度與相容度也都更加優化。

隨著 PCIe 應用越加廣泛，M31 通過矽驗證的矽智財將有助客戶加速開發全新的 PCIe 規格產品，日前終端客戶已在 2022 CES 發表新一代產品並進入量產，對 M31 在實現 PCIe 最新標準時，扮演著要角並獲得客戶迅速採用的最佳佐證。