〈M31法說〉今年營收估年增2成 挑戰賺回1個股本

矽智財業者 M31(6643-TW) 今 (9) 日召開法說會，總經理張原熏指出，今年隨著先進製程 IP 獲得更多客戶採用，以及新推出 IP 整合服務 (IP Integration Service) 加成下，營收估年增 2 成，續創新高，並期望在營業費用控制得當下，每股純益目標重返兩位數，挑戰賺回 1 個股本。

M31 去年由於疫情干擾，客戶開案往後遞延，加上新台幣升值、營業費用大幅上升等因素，全年稅後純益 2.53 億元，年減 21.6%，每股稅後純益 8.12 元，較前年 10.34 元下滑。

展望今年，張原熏表示，M31 將持續推廣公司 IP 在全球的能見度，以先進製程來說，過去數年已投入大量研發資源在 12 奈米、7 奈米等，去年底相關 IP 逐步通過晶圓廠的 Silicon Approvement，並獲客戶採用。

M31 主要客戶也將先進製程 IP 搭載在其 SoC 中，預期今年可望獲更多客戶採用，且因產品單價更高，將顯著挹注營收。

另外，張原熏也看好，IP 整合服務將為公司既有 IP 銷售帶來加成效果，強調公司與 ASIC 業者所做的設計服務 (Design Service) 不同，M31 專注用自家 IP 為客戶提供加值設計，但不需要去做整個 IC 的前後段甚至到設計定案 (Tape out) 的服務，因此與晶圓廠的利益連結逐步淡化，客戶群也更廣泛。

至於去年營業費用大增 24.2%，進一步影響獲利，張原熏認為，隨著公司持續發展、不斷開發新品，需要優秀人才，預期今年營業費用增幅較去年下降，估約 20%，將同時兼顧財務、投資，持續延攬人才進入 M31，滿足未來成長。