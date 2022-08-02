聯詠法說前 外資推演三情境 Q3營收估季減7-13%

聯詠 (3034-TW) 將在周五召開法說會，外資趕在會前，針對營收、毛利率推演三情境，預計最有可能情況是第三季營收季減 7-13%、毛利率高標為 45%，長期毛利率看法 37-39%，且因中國同業競爭加劇，恐進一步干擾長期展望，維持聯詠劣於大盤評等，目標價維持 174 元。

外資認為，聯詠此次除公布第三季營收與毛利率預估外，對於毛利率範圍的評論，是驅動股價的關鍵因素。

外資表示，聯詠第二季由於驅動 IC 訂單降溫，銷售單價、毛利率雙雙下滑，第三季儘管毛利率表現長期優於同業，但仍無法避免驅動 IC 需求低迷的影響，且該情況也恐蔓延至 SOC 業務，因此預期聯詠毛利率將在未來數季逐漸下滑，長期則保持在 37-39%。

不過，外資也進行最壞假設，預期聯詠因銷售單價無法完全反映晶圓成本，加上庫存去化壓力大，毛利率將在未來 1-2 個季度，跌到 30% 左右、甚至更低，加上中國同業競爭加劇，都將壓抑聯詠長期毛利率。

外資對聯詠第三季財測預估推演三情境，樂觀看法為第三季營收預估持平至季減 7%，毛利率高標 48%，長期毛利率目標為 41-43%；中性看法為第三季營收季減 7-13%，毛利率高端 45%，長期毛利率目標為 37-39%。

悲觀看法則為第三季營收季減超過 13%，毛利率高標為 42%，長期毛利率目標為 31-33%，對股價的潛在影響則分別為上漲 10% 內、下跌 5% 內以及下跌 5-10%，其中以中性看法機率最高。