〈M31法說〉北美客戶需求超預期 3奈米IP今年貢獻營收

矽智財業者 M31(6643-TW) 今 (18) 日參與櫃買業績發表會，總經理張原熏指出，北美客戶需求遠高公司預期，看好自本季起就會自新客戶收取授權金，且不僅限於成熟製程，還涵蓋 3/5 奈米的 IP。

法人預估，M31 今年全年營收估年增逾 2 成，改寫歷史新高，且上半年每股稅後純益就會達去年的一半，估約 4.06 元，不同於過往 4 比 6 或是 3 比 7。

張原熏表示，公司持續跟北美夥伴包含 EDA 廠商、新的晶圓廠與既有的晶圓廠客戶合作，有助重返 2020 年在北美區域的成長力道，期望未來營收不要過分依賴單一地區，呈現各地區平衡發展。

另外，M31 近來在歐亞地區也有不錯斬獲，如日本客戶已與公司延續數個授權金，有助推升今年營收，也跟日本客戶維持長遠合作關係，並持續拓展各個市場。

隨著 HPC 發展，M31 也開始投入晶片互聯領域，開發 Die to Die、PCIe 等服務，可望帶來更多客戶群，有助公司達成今年營運目標，並持續將過去投入的研發費用轉換成營收。

展望全年，張原熏看好，M31 每年營收目標年增率皆達 15-20%，今年可望高於此目標，成長動能來自整體半導體業需求暢旺，尤其是 IC 設計對 IP 的需求，且在地緣政治下，公司也開始跟北美地區的晶圓廠深化合作，期望在未來數年有更多合作關係，推升公司營運創高。