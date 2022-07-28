〈亞洲生技大會〉蔡英文：去年銷售額超過7000億元 目標發展精準醫療領導者

2022 亞洲生技大會今 (28) 日舉行開幕典禮，總統蔡英文致詞表示，疫情突顯生技產業戰略重要性，去年銷售額超過 7000 億元，成長近 10%，透過資通訊、醫療技術等，目標讓台灣發展精準醫療和數位公共衛生解決方案的領導者。

大會主席李鍾熙表示，今年匯集來自 15 個參展國家、超過 50 家市櫃企業、550 家指標性大廠、使用 1500 個攤位。生醫產業的供應鏈與 CDMO(委託開發暨製造服務)，因疫情成為強勢關注焦點，將展示亞洲生技正在引領的創新、市場、供應、投資值鏈，並與在地、國際、未來鏈結成為全球生技領域的關鍵場域。

蔡英文表示，2019 年以來，亞洲生技大會為台灣提供國際文化交流，除了突顯台灣生技平台，也發展成為生技最大展覽，今年大會主題是「串接亞洲生技價值鏈」說明台灣生技領域的國際競爭力，運用資通訊專業技術開創新局，並在此價值鏈中扮演關鍵角色。

2020 年政府將醫療科技及精準健康列為長期發展的六大核心戰略產業之一，在此計劃下，目標是讓臺灣成為精準醫療和數位公共衛生解決方案的領導者，結合世界級的醫療服務和技術專長，生技產業對臺灣的重要性將會更為提高。

據統計資料顯示，去年台灣生技產業銷售額達 7000 億元，比去年增加近 10%，各界也發現產業的研發能力，從設備製造到透過人工智慧和大數據掌控疫情，以及疫苗研發等，均展現生技創新力。

蔡英文說，為鼓勵生技產業升級，政府建立國家資料庫來進行生醫大數據分析，並鼓勵生物藥劑生產、修正法規推動細胞療法及遠距醫療，並立法指引再生醫療的發展，同時成立基金支援相關研究，此外，也鼓勵培養人才協助國內公司與國際接軌。

蔡英文認為，透過精準醫學和診斷服務的跨域合作，將使臺灣成為該領域的領導者，特別是在疫情爆發後，醫療機構所做的工作，把資通訊科技與醫療結合，提供更好的照護，再者，持續培育人才，推動更多國際合作及投資，將可再造生技產業高峰。