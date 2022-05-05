康科特攜明基三豐成立明悅智醫 搶攻千億元牙科領域

醫療管理顧問公司康科特 (6518-TW) 今 (5) 日宣布，攜手明基三豐 (4116-TW) 共同投資設立明悅智醫，正式跨入數位牙科醫療管理領域，搶攻千億元商機。

明悅智醫資本額 2.1 億元，康科特與明基三豐持股比例總和為 57.14%，其中康科特以現金出資 8000 萬元，持股比 38.1%、明基三豐現金出資 4000 萬元，持股比為 19.04%。

明悅智醫結合康科特醫療管理，以及集團在數位牙科醫療的技術開發與品牌拓展能力，將研發、生產、銷售與醫療服務串成一條龍服務平台，為牙科診所提供數位轉型與經營管理整合服務。

康科特主要核心業務為提供地區醫院與專科醫院管理配套服務與醫療設備耗材等，除了既有銀髮醫療照護科別外，為了擴大醫療管理顧問市場版圖，設立明悅智醫將地區醫院管理服務延伸至牙科科別，未來可望放大康科特營收規模與貢獻獲利。

從衛福部 2020 年國民醫療保健支出報告指出，個人醫療保健支出中，牙醫門診費用從 2010 年的 805 億元，至 2020 年增加為 1220 億元，成長幅度為 52%。康科特董事長劉靜怡表示，在全球人口高齡化、牙齒健康與美觀意識抬頭驅動下，全球牙科醫材市場將逐年成長。

康科特總經理林盈州補充，去年底康科特加入明基佳世達醫療艦隊，不到半年即展現合併效應，集團看好牙科市場成長性與產業數位化趨勢，旗下明基口腔布局數位牙科醫材事業多年，結合康科特在醫療管理顧問的專業共同成立明悅智醫，未來將集團由數位牙科整合方案與牙材販售延伸到數位牙科醫療服務。