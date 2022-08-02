〈ESG大趨勢〉兆豐主辦華立聯結ESG永續50億元聯貸 爆1.32倍超額參貸

兆豐銀行統籌主辦的華立企業 5 年期、新台幣 50 億元聯貸案，在銀行團踴躍參貸下超額參貸 1.32 倍，該資金將結合 ESG 永續連結，鼓勵公司朝淨零碳排、太陽光電等投資。

兆豐銀表示，該聯貸案是由兆豐銀主辦並擔任管理銀行，華銀與土銀則是共同主辦行。

兆豐銀表示，華立企業成立逾半世紀，為高科技材料設備供應商，受惠於半導體先進製程的關鍵耗材、電動車材料等需求穩健成長，今 (111) 年上半年合併營收達新臺幣 378.5 億元，較去年同期大幅成長 14.2%，不論單月、第 2 季及上半年均創同期歷史新高，預估全年度營收可望再創高峰。

兆豐銀說，華立集團於綠電領域深耕多年，目前太陽能電廠建置容量已達 54MW，另設立合作平台，提供既有完工電廠開放機構投資者參與投資，並能協助共同建置太陽能電廠以及後續維運機制，與投資者、用電大戶及開發商運用此合作平台共創多贏，一起壯大台灣在綠電的建置規模，建立綠色環保家園。

根據統計，兆豐銀行截至今年 6 月綠色 (永續) 投資及融資金額累積已超過新台幣 6600 億元，未將持來將持續支持綠能產業、積極推動 ESG 企業永續經營及綠色金融，發掘新的產業機會，同時也將推廣中小企業線上申貸，加速核貸。

