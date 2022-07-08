世界先進6月營收54.95億元 與Q2、上半年同創新高

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (6) 日公告 6 月營收 54.95 億元，受惠產能擴充、出貨量增加，加上較佳的產品組合，帶動營收連 2 個月創新高，第二季營收 153 億元，季增 13.4%，符合財測預期，並續創新高。

世界先進 6 月營收月增 3.3%，年增 53.7%；第二季營收 153 億元，年增 50.6%；上半年累計營收 287.93 億元，年增 48.9%。

在新產能開出、ASP 走揚帶動下，世界先進估第二季營收達 152-156 億元，營收出爐符合財測預期，毛利率估 48.05-50.5%，營益率 37-39%，雙率將同步成長，獲利可望再創新高。

近來半導體產業成熟製程砍單潮擴大，研調機構 TrendForce 最新報告指出，繼首波訂單修正來自大尺寸驅動晶片及觸控暨驅動整合晶片 (TDDI)，近期電源管理晶片 (PMIC)、影像感測器 (CIS) 及部分微控制器 (MCU) 砍單潮已浮現，估下半年 8 吋產能利用率將落在 90-95%，消費型應用比重較高的 8 吋廠，產能利用率甚至可能面臨 90% 保衛戰。

美系外資最新報告認為，在面板驅動 IC、電源管理 IC 客戶庫存水位已達 4-6 個月，成熟製程晶圓代工廠第三季起產能利用率可能低於 100％，考量晶圓代工廠議價能力減弱，且消費電子產品需求周期下滑風險也浮現，調降世界先進明年每股純益預估、降幅約 1 成，重申中立評等，目標價則下修至 100 元。