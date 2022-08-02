〈台股盤前〉裴洛西訪台牽動短線走勢 待量能助攻拚重返萬五

台股昨 (1) 日股匯同步走弱，電子股休兵，盤面靠鋼鐵等傳產撐腰，小跌 18.38 點、收 14981.69 點，量縮失守萬五關卡。法人認為，美國眾議院議長裴洛西可能訪台，短線將牽動台股走勢，多頭格局仍強勢，若量能有效助攻，本周大盤仍有機會重返萬五。

美股多項經濟數據疲軟，市場對衰退擔憂加劇，加上受裴洛西訪台消息拖累，美股周一 (1 日) 開盤後狹幅震盪，能源股帶頭下殺，道瓊、標普與那指三大指數微幅收黑，費半逆勢小漲。

中經院發布 7 月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 為 47.8，指數較上月重摔 5.8，是 2012 年 7 月創編以來單月最大跌幅，也中斷連續 24 個月的擴張期，轉為緊縮。

外資蜂擁匯出股利，匯市上演 30 元大關保衛戰。外資昨日大舉匯出估逾 5 億美元，拖累新台幣盤中失守 30 元大關。為緩和新台幣匯率貶勢，央行與出口商聯手拋匯，終場貶 4.2 分，收 29.98 元，連兩貶並為逾兩年新低。

根據研調機構洛圖科技 (RUNTO) 最新報告，2022 上半年中國大陸面板廠商以 8400 萬片出貨量、67% 市占率稱冠，續創新高。面板廠群創、友達出貨量紛紛下滑，合計市占率 18%，略勝日韓合計 15%。市場預期，隨著紅潮制霸 LCD 面板市場，未來三年面板廠恐掀整併潮。

法人認為，裴洛西可能訪台，各界高度關注，隨著地緣政治風險上升，也將牽動台股短線波動；大盤 7 月中旬以來，殺盤力道最長不超過 1 天半，顯示多頭仍強勢，若量能助攻，台股本周仍有機會站穩萬五之上。

