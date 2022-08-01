專家質疑蘋果系統封閉 可能損害元宇宙發展

蘋果 (AAPL-US) 最近開始尋覓 Web3 的人才，根據其求職網站上最近的兩份招聘訊息，需要一位對交互平台和 Web3 感興趣的創意總監和一位懂 Web3 技術的內容行銷總監。

儘管蘋果已經從其網站上刪除這一列表，但相關版本仍在網路間流傳。

這顯示出蘋果對 Web3 這一技術和趨勢的重視，但與蘋果的封閉系統相比，Web3 核心理念中的「去中心化」特質，與當前蘋果核心的 iOS 運作格格不入。

風險投資公司 Epyllion Co. 的執行合夥人、《元宇宙及其將如何徹底改變一切》一書的作者 Matthew Ball 表示，蘋果可能正在扼殺元宇宙的發展。

Ball 認為，雖然蘋果似乎能夠在下一個更沉浸式計算時代蓬勃發展，但這家公司對分銷的控制，可能正在削弱整個行業。

Ball 說：「蘋果不允許基於加密的虛擬世界，他們成功地阻礙了特定類型的顛覆性創新和類別。」

Ball 指出，這家科技巨頭正在對虛擬世界「什麼可用、什麼不可用」，施加不當影響。

根據皮尤研究中心的一項研究，超過 50% 的技術創新者和開發者預測，到 2040 年，虛擬世界將進一步融入人們的日常生活。

相較於亞馬遜 (AMZN-US)、Google(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US)、IBM(IBM-US) 等科技巨頭，蘋果在手機業務上的成功，反而專家對其進軍元宇宙的擔心。

Ball 認為，蘋果透過控制 API 控制其平台上的軟體，從而獲得了很大一部分利潤。 Apple iOS 界面上的應用程式需要得到 Apple 的批准，並且必須向 Apple 支付費用。

Ball 指出，如今大多數加密遊戲，要不然就是在 iOS 上不支援，否則就是相對初級，使用者只能透過瀏覽器使用，這凸顯 Apple 的影響力。