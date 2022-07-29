美眾院議長裴洛西今出訪亞洲 台灣傳列「暫定行程」

知情人士透露，美國眾院議長裴洛西周五（29 日）將率團訪問亞洲，預定造訪日本、南韓、新加坡等國，目前台灣被列為「暫定行程」。

美媒 NBC News 報導，一名周四下午看過出訪行程的消息人士表示，裴洛西周五將率團訪問亞洲，將走訪日本、南韓、馬來西亞及新加坡，台灣則被列為「暫定行程」（tentative）。知情人士說，裴洛西整周都在辦公室主持有關亞洲之行和台灣爭議的會議。

裴洛西發言人 Drew Hammill 周四對此不予置評。該發言人以安全考量為由，一再拒絕證實或否認裴洛西的出訪行程。

民主黨籍眾議員 Rick Larsen 表示，中國駐美大使館和舊金山領事館外交官都要求他阻止裴洛西訪台。Larsen 說：「中方認為可透過施壓影響任何議員出訪，是嚴重誤判，更別說是這次訪問」。

裴洛西日前邀請眾院外交委員會兩黨領袖一起出訪，受邀者包括退伍軍人事務委員會主席 Mark Takano 和眾議員 Anna Eshoo。對此 Takano 無可奉告，Eshoo 則無法參加。

在裴洛西即將啟程訪問亞洲之際，美國總統拜登周四與中國國家主席習近平通話。新華社報導，習近平說：「堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的『台獨』勢力留下任何空間。民意不可違，玩火必自焚，希望美方看清楚這一點。美方應該言行一致，恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。」

白宮也在稍晚發布新聞稿，表示在台灣問題上，美國未改變政策，強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平與穩定的行為。