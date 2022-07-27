等待11年後 谷歌地圖將在印度推出全景街景服務

Alphabet Inc (GOOGL-US) 的谷歌地圖周三 (27 日) 與 Tech Mahindra 和 Genesys 合作，在印度 10 個城市推出全景街景服務，這是谷歌地圖 11 年前遇到監管問題後再次出擊。

全景街景服務使用巡航車輛拍攝照片，提供世界各地街道的 360 度全景，但在許多國家面臨隱私投訴和監管審查。

過去 10 年，谷歌因安全問題至少兩次被政府拒絕批准，直至如今才在印度推出。

谷歌高管周三表示，由於去年印度推出一項全新的地理空間政策，讓該公司滿足監管要求。該政策允許外國地圖營運商通過當地合作夥伴授權數據來提供全景圖像。

谷歌表示，數據收集完全由 Tech Mahindra 和 Genesys 完成，該服務將於今年年底在印度 50 多個城市推出。

Google Maps Experiences 副總裁丹尼爾 (Miriam Daniel) 表示，街景圖像將把個人面孔和車牌模糊化，以解決隱私問題。

MapmyIndi​​a 也在同三宣布推出類似的功能。該公司為蘋果公司 (AAPL-US) 在該國的地圖提供支援。該公司表示，其 Mappls RealView 遍布數千個城市。

谷歌還宣布與印度中央污染控制委員會合作，透過地圖提供空氣質量資訊。