中華電加碼育兒福利 陪產假增至10天

中華電 (2412-TW) 擴大育兒福利，繼祭出有幼兒家長可減免上班工時，今 (1) 日宣布將陪產檢及陪產假，由 7 天增加為 10 天，同時加碼向勞動部等主管機關申請獲得產檢假、陪產檢及陪產假企業薪資補助。

中華電推出優於法令的育兒福利，為讓員工兼顧家庭、安於工作，自 2006 年起實施育嬰留停 2 年的福利措施，期間前半年可領法令保障的勞保投保薪資 8 成薪水外，更發出後續期間的勞保薪資 5 成的育兒津貼福利。

此外，今年起實施獨步全台的育嬰工時制度，讓育有 3 歲以下幼兒的員工，每天可減少 1 小時的工作時間，薪資、福利、全勤、考績完全不受影響，此舉讓育兒員工可以選擇提早下班、或者延後上班，預估將有超過 1200 位員工受惠。

中華電指出，為了響應政府育兒政策推出多項福利措施，除了優於法令的育兒福利外，不定期舉辦未婚聯誼，並促成數百對良緣佳偶，也為員工提供生育補助、育兒津貼、子女教育補助、每年 7 天的給薪家庭照顧假等。

中華電預計本月在六都設置 9 處「職場互助式教保服務中心」，收托 2 歲至未滿 6 歲員工子女及孫子女，提供教育及照顧服務，讓員工可就近送托，減輕經濟與時間上的負擔。