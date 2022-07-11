中華電坐穩三冠王寶座 上半年每股賺2.42元

電信三雄今 (11) 日公告 6 月自結每股純益，中華電 (2412-TW) 以單月 0.44 元、第二季 1.25 元、上半年 2.42 元，拿下三冠王寶座；台灣大 (3045-TW)6 月 0.38 元、第二季 1.06 元、上半年 2.03 元居次；遠傳 (4904-TW)6 月 0.24 元、第二季 0.7 元、上半年 1.42 元。

中華電

6 月營收 173.9 億元，月減 0.33%、年增 2.73%；稅後純益 34 億元，月增 7.6%、年增 9.7%；第二季營收 524.4 億元，季增 2.24%、年增 5.7%；營益率 22.94%，季增 0.3 個百分點、年增 0.3 個百分點；EBITDA 219.7 億元，季增 3.19%、年增 5.5%；稅後純益 96.8 億元，季增 7.3%、年增 8.1%。

上半年營收 1037.3 億元，年增 4%；營益率 22.84%，年增 0.44 個百分點；EBITDA 433.1 億元，年增 4.6%；稅後純益 187.4 億元，年增 5.5%。中華電受惠核心業務延續成長趨勢，加上資通訊業務挹注，帶動營運。

各業務表現來看，中華電 6 月行動月租型 ARPU 年增 4.8%，連 15 個月成長，行動銷貨收入也受惠 iPhone 銷量成長而增加；資通訊收入因智慧建築專案入帳，加上企客雲端營收與國際 IDC 數據機房收入增加挹注，較去年同期大幅躍進。

寬頻接取營收與數據網路營收，也受惠數位生活型態及宅經濟推升頻寬與升速需求，升速客戶數與固網寬頻營收持續雙成長，寬頻 ARPU 年增 2.7%，自 2021 年起已連續 18 個月成長。

台灣大

6 月營收 143.4 億元，創歷史第三高，月增 2%、年增 4.8%；稅後純益 10.7 億元，季增 12.6%、年減 1.3%。第二季營收 413.5 億元，季增 3.9%、年增 7.6%；營益率 10.62%，季增 0.32 個百分點、年減 1.16 個百分點；EBITDA 87.8 億元，季增 3.9%、年增 3.4%；稅後純益 29.9 億元，季增 9.9%、年增 5.3%。

上半年營收 811.4 億元，年增 10%；營益率 10.46%，年減 0.25 個百分點；EBITDA 172.4 億元，年增 5.5%；稅後純益 57.2 億元，年增 0.8%。台灣大表示，隨著 5G 用戶規模擴大，6 月電信 EBITDA 連 8 個月年成長；累計電信營業利益年增近 10%，營益率等相關獲利指標均優於全年業績展望。

財務長兼發言人俞若奚指出，5G 與 mo 幣多、好速成双、Disney + 三大方案帶動智慧型手機月租 ARPU 連 13 個月年成長，第二季行動服務營收年增也連三季擴大。企業市場方面，看好數位轉型下雲端需求成長潛力，台灣大新創增持 CloudMile 萬里雲，累計持股達 18%。

遠傳

6 月營收 68.64 億元，月減 1.71%、年增 2.7%；稅後純益 7.95 億元，月增 1%、年增 17.78%；第二季營收 207.24 億元，季減 5.4%、年增 6.3%；EBITDA 76.45 億元，季減 1%、年增 9.4%；稅後純益 23.11 億元，季減 0.6%、年增 17.1%。

上半年營收 426.28 億元，年增 5.7%；EBITDA 152.11 億元，年增 10.3%；稅後純益 46.37 億元，年增 22.5%。上半年營收、EBITDA、每股純益皆超越財測目標，分別為 101%、102%、104%。

遠傳表示，6 月行動通訊業務持續擴大，5G 滲透率持續帶動 ARPU 成長，推升行動服務營收年增 2.1%、客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 年增 2%，連 16 個月正成長；月租型 ARPU 年增 1.4%。

新經濟業務方面，上半年年增 23%，營收佔比擴大至 18.9%，其中資通訊業務營收年增 39%，主要受惠於企業端雲端服務與物聯網強勁需求；個人和家庭智慧物聯網裝置和設備同樣表現亮眼，挹注新經濟營收成長。