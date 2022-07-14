上半年5G行動網速 中華電奪三項第一

國際測速品牌 Ookla 旗下網站 Speedtest 今 (14) 日公布台灣 Speedtest Award 行動網速量測報告，中華電 (2412-TW) 拿下台灣首座「連續五年台灣行動網速冠軍」、蟬聯 2022 年上半年台灣「5G 網速第一名」與「行動網速第一名」共三項大獎。

根據 Speedtest 的 2022 上半年實測數據，5G 下載速度方面，中華電為全台唯一下載網速超越 300Mbps 的業者，達 399.71 Mbps、遠傳緊追在後也有 297.08Mbps，其次為台灣大 263.03Mbps、亞太電 248.22Mbps、台灣之星則是 131.25Mbps。

5G 上傳速度部分，中華電同樣拿下第一，平均速度 36.73Mbps，其次分別為遠傳 33.09Mbps、台灣大 29.7Mbps、亞太電 27.53Mbps、台灣之星 21.32Mbps。網路延遲度上，中華電以 13MS 居冠。

從整體分數來看，中華電拿到 325.02 分居冠、遠傳以 243.64 分第二，台灣大 214.89 分，亞太電與台灣之星則分別為 204.55 分、110.31 分。

中華電董事長謝繼茂表示，再次獲得國際權威測速 Speedtest 認證 5G 網速第一名、行動網速第一名並獲首座連續五年台灣行動網速冠軍，將持續建構行、固網融合，以高品質的 5G 及光纖寬頻網路，提供消費者應用服務體驗、多元資費方案及豐富的影視服務。

中華電指出，擁有 4G、5G 最大頻寬、行動寬頻最佳涵蓋及最多基地台優勢，採用 5G C-RAN 機房集中維運及大數據精準建設的工法，充分整合資源及提升效率，此外，持續加速加量建設行動網路，達成 5G 和行動寬頻網速全面稱霸的目標。