〈台股盤前〉上有壓下有撐 留意反彈漲多後力竭跡象

台股上周五收盤站上萬五大關，終場以 15000.07 點作收，上漲 108.17 點，成交值 2228.58 億元，指數已來到 13928 點反彈以來收盤新高，周線、月線也同步收紅，隨著美股四大指數連袂漲、外資賣壓緩和，法人認為，今日大盤仍可望呈上有壓下有撐格局，但留意技術反彈後的漲多力竭跡象。

三大法人上周五合計在集中市場買超 146.22 億元，創近一個月來大量，其中，外資轉為買超 135.65 億元，投信續買 16.11 億元，呈現連 26 買，僅自營商賣超 5.54 億元。

美股方面，上周五道瓊指數上漲 315.5 點或 0.97%，收 32845.13 點；標普 500 指數上漲 57.86 點或 1.42%，收 4130.29 點；那斯達克指數上漲 228.1 點或 1.88%，收 12390.69 點；費城半導體指數上漲 22.6 點或 0.77%，收 2967.1 點。

不過，台積電 ADR 跌 0.17%，日月光 ADR 跌 0.17%，中華電信 ADR 跌 0.30%，僅聯電 ADR 上漲 1.56%。

消息面上，由於全球終端消費需求疲軟，手機庫存去化速度緩慢，主攻手機 PA 的砷化鎵廠對下半年營運也轉趨保守，旺季效應恐落空。

而被動元件作為筆電、手機等電子終端產品關鍵零組件，需求同樣大幅降溫，下半年恐旺季不旺。

不僅如此，電子業也見到資本支出下修與建廠延後潮，包括台積電、力積電、穩懋、南亞科和友達等指標廠投資均放慢腳步，而台積電的相關設備廠拉貨動能恐連袂受衝擊。

據 Drewry 統計，亞洲到北美、亞洲到歐洲及地中海、歐洲到北美自 8 月 1 日到 9 日 4 日，原本預計總航班數有 756 個航班，已取消 100 班航次，減班比率達 13%，其中有 68% 集中在遠東 - 北美線，顯示海運業者藉由減班來支撐運價。

隨著鋁現貨價今年以來已修正逾 10%，業界透露，鋁電容市場正醞釀第一波降價潮，最快 8、9 月可見到跌幅約 5-10%。

元大投顧分析，跌深反彈股領軍的行情容易見到利空不跌、利多續彈的現象，但若股價開始反應基本面展望趨於保守，而轉為下跌，就是跌深股反彈告一段落的跡象，現階段台股反彈似乎開始見到力竭，後續指數若沒有續攻高，將陷入震盪。