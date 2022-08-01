〈台股盤中〉電子股弱勢鋼鐵人嗨翻 萬五前震盪拚守穩五日線

台股今 (1) 日由台積電帶領半導體族群壓盤，指數開低震盪，失守萬五大關及五日線，電子權值股表現普遍弱勢，航空雙雄也在盤下游走，盤面鋼鐵族群火熱撐盤，大盤力拚守穩 14900 點及五日線之上，預估今日成交量將萎縮至約 2000 億元。

觀察電子權值股表現，台積電開低走低，下跌超過 1.5%，回測 500 元關卡；鴻海多空拉鋸，在平盤附近震盪；聯發科表現為三雄中最強勢，雖然法說會下調全年財測，但外資看法多空分歧，股價開低走高，盤中翻紅小漲超過 0.7%。

其他電子權值股，研華、瑞昱、力積電同步勁揚超過 1%，南電也站穩盤上；欣興表現弱勢，下挫 3%，聯詠、矽力 - KY、大立光、日月光投控跌幅都超過 1%。

面板三虎友達、群創及彩晶股價落底翻紅，族群逆勢走強，群創一躍而起勁揚逾 2%，友達小漲近 2%，彩晶漲逾 1%。

鋼鐵人再登上盤面焦點，聚亨、燁興、海光、威致、佳大、官田鋼等多檔個股亮燈漲停，中鋼構飆漲 8%，新光鋼、中鴻、新鋼、燁輝、志聯同步強漲逾 7%。

元宇宙概念股也同步發威，創王飆漲 8%，佐臻大漲近半根停板，威盛、驊訊、鈺創、位速、宏達電也都站穩盤上。

法人指出，台股近期觀望氣氛仍濃厚，大盤萬五關卡前呈現狹幅震盪，守在月均線之上，短期均線呈現多頭排列，下檔有月線支撐，短線盤勢仍偏多看待。

