台股收復萬五 外資回頭大買 三大法人買超141.84億元

受到美國眾議院通過晶片法案的激勵，台股半導體族群今 (29) 日表現強勢，加上航海王助攻，帶動大盤上漲逾百點，一舉收復萬五，但金融股不給力，終場漲幅略收斂，上漲 108 點，收在 15000 點，成交值 2228 億元。三大法人合計買超 141.84 億元，其中外資大買 132 億元。

台股周線連四紅，累計本周上漲 50 點；月線也翻紅，累計 7 月小漲 174 點。觀察三大法人今天資金動向，外資回頭買超 132.03 億元；投信持續力挺台股，買超 15.55 億元，為連 26 買，平 2007 年寫下的史上連買第二長紀錄；自營商則再賣超 5.75 億元，三大法人合計買超 141.84 億元。

蘋果財報優於市場預期，帶動台積電今天股價走揚，一路在盤上表現，終場上漲 1.6%，收 509 元；聯電股價反彈約 3.5%，站回 40 元之上；力積電完成 4.09 億美元海外存託憑證 (GDR) 發行訂價，但較收盤折價 8.47%，力積電今天股價應聲重挫逾 7%，創上市以來新低。

股王大立光傳出接獲蘋果 1000 萬組 iPhone 14 鏡頭轉單，營運可望大進補，今天在買盤追捧下，股價強漲逾半根停板，站上 2000 元大關，以 2090 元作收，一舉飛越年線，為今年 2 月下旬以來新高，其他光學元件股也在盤上表現，包括玉晶光、先進光、聯一光、亞光等。

在股王登高一呼下，股后信驊同步吸引資金進駐，勁揚 4.9%，收 1925 元，旭隼、力旺兩檔千金股漲勢也很強勁，不過，祥碩遭到調節，股價開高走低失守千元關卡，亞德客 - KY 也重摔超過 4%。

航運股今天扮演撐盤要角，萬海股價勁揚近 5%，長榮、陽明也有 3% 以上的漲幅，其他包括台驊投控、中櫃、漢翔等均表現不俗。金融股盤中陸續翻黑，中信金挫逾 1%，金控雙雄也收黑，但第一金、合庫金仍力守盤上。