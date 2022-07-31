〈台股風向球〉業績題材股輪動匯集人氣 持續靠攏季線

在國安基金宣示進場護盤後，台股下檔有撐，7 月指數回穩共上漲 174 點，並拉出長達 1000 點下影線，法人指出，7 月收盤站穩萬五關卡，有政策宣示效果存在，由於國際通膨、終端高庫存壓力等利空已受市場逐步消化，暫未見進一步的利空，未來一周可先期待上市櫃財報亮點股，並觀察大盤能否在低接買盤回補下，緩步墊高朝季線靠攏。

從籌碼面來看，外資連 2 周買超，投信則是連買 6 周，三大法人一周來小幅買超 136 億元，其中，外資買超金額較大主要集中在台積電達 100 億元、鴻海 34.6 億元、陽明和長榮也分別獲外資進駐約 30 億元，有助大盤強化支撐力道。

而投信加碼前 10 大標的多為電子族群，以張數來看，奇鋐獲買超過 1 萬張，遠東新達 9000 張，廣達、仁寶在 8000 張上下，光寶科 7500 張，英業達和致伸均逾 5000 張，景碩、中鋼和開發金也超過 4000 張。

法人分析，市場對聯準會激進升息的擔憂開始減弱，並逐漸袖到通膨可能已見頂的氣息，多方人氣回穩，在台股收復萬五大關後，接下來先看能否拿下季線 15497 點的位置，不過，在季線反壓前，來回震盪測試壓力仍不小，等待第二季財報亮眼股輪動，以此緩步墊高下方支撐。

永豐投顧進一步分析，回顧今年，大盤已 3 次挑戰季線，卻是跌勢加速每況愈下，事實上，7 月的反彈與 5 月的反彈看來差異不大，季線已成為空頭趨勢防線，因而未正式突破季線反壓前，短期震盪僅能以反彈視之。

未來一周主要大事有，國內各上市櫃公司陸續公布第二季財報和 7 月營收，不過，仍須留意，過去兩年半導體緊缺的情況已逆轉為庫存過剩，觀察要點將評估廠商庫存、應收帳款和現金流量，以免廠商有塞貨到通路端來美化財報的可能。

此外，須留意，由於上半年金融情勢變化劇烈，以及 7 月出現的壽險公司資產減損訊息，金融股財報恐潛藏不確定性。

從技術面來看，在國安基金進場後，8 月台股已先形成小型的 W 底，為可能的築底打出第一支腳，隨著月均線扣抵值開始向下扣抵，只要大盤維持在月均線上，有利類股輪動格局。