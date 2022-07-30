〈熱門股〉穩懋看淡下半年 股價周跌逾1成探逾三年低點

砷化鎵晶圓代工廠穩懋 (3105-TW) 第二季營運三率三降，每股純益 1.52 元，為近 13 季低點，第三季營收、獲利恐再下滑，本周股價同步走弱，周跌逾 1 成，最低回測到 150.5 元，續探逾三年低點。

穩懋第二季單季產能利用率從首季的 70% 再下滑至 60%，營收規模、毛利率均受影響，單季稅後純益 5.44 億元，季減 30.79%、年減 41.51%，呈現三率三降，每股純益 1.52 元，累計上半年稅後純益達 13.3 億元，較去年同期下滑 34.3%，每股純益 3.6 元。

展望第三季，穩懋認為，除光通訊應用可望回升，整體營運仍低迷，主因受安卓 (Android) 智慧型手機庫存調整、大環境影響，整季營收估較第二季再下滑 24-26%，毛利率也將受產能利用率減少拖累，估將跌破 3 成，達約 21-23%。

從產品觀察，由於穩懋營收來自 Cellular PA 比重最高，且在 Cellular PA 接單來自中國的比重占近 5 成，因此受手機庫存調整影響程度大，而從各產品線來看，穩懋估，第三季包含 Cellular PA、Infra.、Wi-Fi 都將受需求疲軟而下滑，至於光通訊相關應用則可望隨下半年傳統旺季回溫。