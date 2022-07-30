豐興估Q3為鋼市谷底 廢鋼急跌鋼筋出貨利差增

鋼筋廠豐興 (2015-TW) 召開法說會，公司認為，第三季應是鋼市谷底，鋼筋、型鋼短期雖受市場情緒影響，但因屬內需產業，訂單相對穩健，且廢鋼價格近期大幅回落，也有助鋼筋利差表現。

豐興表示，受到通膨及升息導致市場對景氣的疑慮，加上低價鋼品干擾影響，鋼市需求急凍，原料行情也急跌，但各國鋼廠陸續減產因應，加上市場恐慌情緒逐步淡化、中國基建政策等，仍可期待金九銀十以及第四季產業旺季。

以豐興產品看，占比 5 成的鋼筋，雖然短期因原料廢鋼急跌，下游訂單意願觀望，但另一方面，由於目前還在消化先前所接的高價訂單，廢鋼價格走跌，有助利差擴大。

條線方面，由於客戶多為外銷，受到終端需求放緩、庫存調整等因素，下單力道估會明顯趨緩；型鋼則因開盤頻率較低，尚未完全反應原料端的跌價，因此客戶拉貨意願同樣降低，但狀況仍相對持穩。

豐興第二季營收 108.58 億元，季增 9%、年增 11%；毛利率 11%，季減 2 個百分點、年減 3 個百分點，稅後純益 9.05 億元，季增 3%、年減 11%，每股純益 1.56 元。

豐興上半年營收 208.06 億元，年增 17%、毛利率 12%，年減 2 個百分點、稅後純益 17.82 億元，年增 5%、每股純益 3.06 元。