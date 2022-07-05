砷化鎵廠Q2營收低迷 穩懋、宏捷科皆創三年來低點

砷化鎵族群第二季營收陸續出爐，反映客戶拉貨動能持續疲軟，穩懋 (3105-TW) 單季營收下滑 52.21 億元，季減 6.14%、年減 14.99%，宏捷科 (8069-TW) 第二季營收也僅達 5.88 億元，季減 3.8%、年減 48.9%，雙雙創下近三年單季低點，展望未來，業者認為，第二季是全年谷底，下半年營運可望隨手機新品帶動需求回穩。

穩懋 6 月營收達 15.92 億元，月減 12.95%、年減 22.65%，為今年單月低點，也創下近 37 個月低點，累計第二季營收達 52.21 億元，季減 6.14%、年減 14.99%，同為近 12 季低點，上半年營收則達 107.84 億元、年減 11.2%。

穩懋第二季主要反映中國智慧型手機庫存調整影響，不過第二季營收達 52.21 億元、季減 6.14%，優於原先預期季減 7-9%，現階段第三季能見度還不高，但美系客戶第三季高階機種開始出貨，預期將帶動 3D 感測需求。

全新 (2455-TW)6 月營收則回升至 2.54 億元，月增 12.7%、年減 20.1%，為今年次低，第二季營收達 7.36 億元，季減 12.3%、年減 17.8%，為近 7 季低點，累計上半年營收達 15.75 億元，年減 11.8%，從應用來看，光電子在遞延出貨效應帶動下，單月營收比重回升至 16%。

宏捷科 6 月營收連 4 個月成長，達約 2.04 億元、月增 3.4%、年減 48.6%，累計第二季營收達 5.88 億元，季減 3.8%、年減 48.9%，為近 12 季低點，上半年營收約 11.99 億元、年減 45.9%。

展望下半年，法人預期，隨著手機 PA 庫存調整告一段落後，廠商拉貨動能可望逐步回升，加上 iOS、安卓系統 (Android) 系統等下半年都將有新機推出，可望助推砷化鎵族群營運回溫。

另一方面，砷化鎵整合元件廠全訊 (5222-TW) 今也公布 6 月營收達 1.24 億元，月增 45.13%、年增 61.74%，改寫歷年同期新高，第二季營收 2.81 億元，季增 49.1%、年增 23.7%，累計今年上半年營收達 4.7 億元、年增 0.9%，新廠目前也正在申請使用執照，預計第三季將開始陸續加入生產行列。