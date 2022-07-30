女股神重新振作！方舟創新7月大漲 8個月首見收紅

「女股神」方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 旗下的基金「方舟創新」ARK Innovation ETF (ARKK-US) 7 月月線上漲，走出連續 8 個月灰頭土臉的陰霾。

科技股今年遭遇嚴重低迷，現已略有恢復，近期漲勢動力來自投資者認為美國聯準會 (Fed) 可能不會如先前預期那般鷹派。

根據《路透》報導，方舟創新雖然周五 (29 日) 收低 2.27%，但 7 月股價上漲 11.3%，主因是持股比例最大的特斯拉 (TSLA-US) 本月股價上漲 27%。

隨著 Teladoc (TDOC-US)、Zoom Video (ZM-US) 和特斯拉股價在疫情期間狂飆，伍德掌舵的方舟創新基金股價也水漲船高，獲得巨大收益。然而，今年迄今方舟創新股價仍下跌 53%，原因是 Fed 積極的升息舉措令相較年輕或無獲利的企業承壓，而這類股票正是伍德首選名單。

策略諮詢公司 Fundstrat 創辦人 Tom Lee 周五表示，「當前的市場環境正轉變成 1982 年 8 月那時的樣子，當時股市在 4 個月內收復整整 36 個月的熊市，這就是為什麼我們認為 S&P 500 年底前可望達到 4800 點以上。」