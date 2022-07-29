Roku業績未達預期 評級及目標價遭調降 股價暴跌逾25%

Roku (ROKU-US) 股價周五 (29 日) 暴跌超過 25%，因前一天該公司公布的第 2 季業績低於預期。

該公司每股虧損 82 美分，營收 7.64 億美元，均低於市場普遍預期，因為廣告和設備銷售仍面臨壓力。Roku 還發布了比預期低 2 億美元的第 3 季財測，並表示將撤回其全年成長預測。

Roku 將虧損歸咎於嚴峻的宏觀經濟條件，例如通貨膨脹和供應鏈，這可能會損害 Roku 電視和其他設備的銷售。它還警告，廣告市場低迷的壓力可能會持續。

Susquehanna 周五將 Roku 股票評級調降至「中性」，並將其目標價從 200 美元調降至 70 美元。

分析師派蒂爾 (Shyam Patil) 寫道：「我們繼續將有線電視視為數位廣告成長的下一個階段，並且仍然相信 Roku 是長期抓住有線電視機會的最佳業者之一。」「然而，通膨上升和供應鏈中斷等宏觀不利因素，正對該公司業務產生嚴重影響，無論是在廣告，還是在參與度方面，都會降低消費者可自由支配支出。」

其他嚴重依賴廣告業務的科技公司最近也公布了糟糕的第 2 季業績。像是 Snap (SNAP-US) 和 Twitter (TWTR-US) 都公佈了糟糕的業績；而 Meta (META) 將其疲弱的財務業績歸因於宏觀經濟狀況和「疲弱的廣告需求環境」。

Roku 市場今年縮水超過 62%。