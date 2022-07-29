電池系統存隱憂 比亞迪擴大召回逾5萬輛唐DM電動車

根據中國國家市場監督管理總局周五（29 日）發布聲明表示，由於比亞迪生產的部分唐 DM 電動車的電池底盤有進水風險，恐造成系統故障存有安全隱憂，將再召回逾 5 萬輛車，進一步擴大先前 4 月底公布近 1 萬輛的召回範圍。

中國國家市場監督管理總局表示，將召回比亞迪自去年 3 月 5 日至今年 4 月 18 日期間，生產的部分唐 DM 電動車，共計 52,928 輛。先前當局曾在今年 4 月發布一樣的召回消息但規模較小，僅召回 9,663 輛，當時該機構表示，進水風險最嚴重的情況下可能導致火燒車。

比亞迪將委託授權經銷商替召回範圍內的車輛進行檢修，若電池存有任何安全疑慮，將免費更換。截稿前，比亞迪對擴大召回消息並未回應。

比亞迪 (002594-CN) 股價周五收跌 1.53%，報人民幣 320.36 元。

4 月曾鬧出偷換電池事件

4 月召回消息公布的兩個月後，有多名車主向路透表示比亞迪有「偷換電池」的嫌疑，他們稱儘管自己的車子不屬於召回範圍，但仍被經銷商要求更換電池，而問及原因時經銷商卻避重就輕。

儘管這些車主在事後都獲得補償，但他們認為比亞迪在處理方面應該更加透明，並呼籲監管機構擴大當時的召回範圍。

所有問題都集中在比亞迪於 2021 年 4 月推出的唐 DM-i 插電式混合動力 SUV 上，定價約為人民幣 20 萬元（合 29,839.61 美元），該車款是比亞迪最暢銷的旗艦系列，去年 9 至今年 5 月銷售量超過 6 萬台。