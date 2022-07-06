志強-KY本季樂觀估優於上季 Q4保守看待

品牌鞋廠近期陸續更新展望，儘管近期通膨導致市場雜音頻傳，愛迪達、Nike 對市況仍樂觀，製鞋廠志強 - KY (6768-TW) 認為，6 月營收將持平前月，第二季表現佳，展望下半年，第三季可望持續成長，不過第四季仍需觀望，營運保守看待。

志強表示，6 月營收將持平 5 月，法人估第二季營收可望達到 45 億元，有機會創單季新高，連帶推升上半年同創高。

展望後市，志強認為，第三季目前展望樂觀，營運可望較第二季成長，另外，去年下半年因越南疫情爆發，由於志強 6 成產能聚集越南，導致出貨受影響，隨著今年產能回升以及品牌廠需求強勁，預計第三季也將優於去年同期。

不過，志強強調，9 月後目前仍需再觀察市況，保守看待，但不認為客戶會因為需求疲軟而砍單，公司指出，製鞋產品交期較短，與成衣廠交貨方式不同，並非以季度交貨，除了 2020 年疫情爆發這類型突發事件，過往品牌商較不會有砍單現象。

Nike 近期電話會議中指出，第二季因為運費、產品成本等因素毛利率受到影響，展望後市，今年第三季營收將較前一季略增，毛利率壓力將超過 100 個基點。

志強約有 3 成營收來自 Nike、6 成來自愛迪達，公司認為，成本上漲通常能完全轉嫁客戶，因此公司產品平均銷售價格確實有提高。

愛迪達 5 月電話會議中表示，今年營收可望年增 11%，淨利約 18 億歐元，中國疫情導致第一季受影響，但 EMEA、北美、拉丁美洲成長動能強勁，第二季可望恢復成長，下半年再加上亞太地區需求趕上，營收可望成長 20% 以上。