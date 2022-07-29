〈台積電ESG〉強化供應鏈穩定性 打造供應商新建廠安全管理系統

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 為強化供應商廠房安全防護力，打造「新建廠損防安全管理系統」，透過參與設計、竣工查驗、定期稽核三階段，使供應商於規畫新建廠初期即符合法規與台積電要求，截至今年 7 月，共 29 家供應商通過新建廠設計審查，其中 8 家已完成竣工查驗。

因應全球半導體需求不斷成長，台積電產能擴張，對原物料需求持續增加，供應商也透過建廠擴增產線以維持物料穩定供應；為強化供應商廠房安全防護力，台積電除領先國內導入供應商消防永續管理機制，進一步打造「新建廠損防安全管理系統」，降低營運風險。

廠房安全防護是供應鏈穩定供料的重要關鍵，台積電建立優於法規的「供應商新建廠損防安全標準」，分為消防安全、防災設計、環保設計、工安防護四大面向，透過親自參與供應商新建廠設計討論會議並提供諮詢，將損防安全標準直接導入其設計規畫。

新廠竣工後，由台積電專家稽核團隊至現場查驗，確保皆依標準施作，並於新廠正式運轉後定期稽核損防設備維護管理情形，全方位強化供應商廠房防護。

有鑑於災損型態多元，為擴大「供應商新建廠損防安全標準」，台積電專家稽核團隊除滾動更新損防安全標準內容，也將持續參與供應商新建廠規畫案，提供更符合需求的建廠諮詢、精進廠房安全防護，致力降低供應鏈營運風險。