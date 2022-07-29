台股短線已反彈千點 預期萬五關卡將陷多空交戰

台股今 (29) 日上漲 108.17 點、收在 15000.07 點，收復 5 日線，周線連四紅、月線也收紅。日盛精選五虎基金投資團隊表示，台股在反彈千點後，目前進入整理格局，預期指數會持續在萬五關卡處多空交戰。

日盛投信指出，Fed 在本周宣布調高利率 3 碼，主席鮑爾也表明 9 月會議不再給出明確前瞻指引，市場預期升息步伐將有所放緩；美國第二季 GDP 負成長 0.9%，令市場對於經濟衰退感到擔憂，但是美股仍連續以上漲作收，顯見市場已快速消化利空，並加大了疲弱經濟數據將使 Fed 放緩升息的預期。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，美國貨幣緊縮政策壓力正在下降中，目前至年底尚有三次利率決策會議，市場預估總共將會再升息四碼；貨幣政策壓力下降後，市場風險偏好有望提升。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，預期基於美國 11 月適逢期中選舉、政策焦點勢必逐漸朝就業和經濟增長傾斜，甚至明年上半年便可能開啟試探性降息，投資人可把握第三季逢低分批、或採定時定額方式介入台股基金。

日盛精選五虎基金投資團隊認為，美股受激勵大漲可望帶動台股再度挑戰近期高點，但台股在反彈千點後，目前守在月均線之上，市場上多空消息大多已經反映在盤勢上，預期在進一步的通膨數據或經濟數據出來之前，指數會持續在萬五關卡處多空交戰，短線趨勢仍偏多。

凱基台灣優選高股息 30 ETF(00915-TW) 預定基金經理人施政廷也表示，今年上半年市場對於半導體庫存調整在股價上已有相當程度的反應，台股本益比評價目前已來到約 11 倍的水準，屬過去五年間低點。雖然經濟基本面仍在下行循環，但市場對於通膨與升息的反應已利空鈍化，而國安基金宣告進場也有利維繫市場信心。

選股策略產業方面，日盛精選五虎基金投資團隊建議，電子股看好 HPC、伺服器、智能車供應鏈、蘋果概念股；傳產方面，汽車族群、生技、製鞋、受惠解封之一般消費股等族群。

施政廷則建議，在大環境升息趨勢不變的情況下，市場呈現震盪格局的機率仍高，為分散風險提升投資效率，現在正是以好的高股息 ETF 策略，開始逢低進場分批佈局的好時機。