〈台股盤後〉台積電尾盤拉抬漲114點收復14900點關卡 量縮低於2千億

聯準會利率決策會議在即，市場持續觀望，台股今 (27) 日早盤高點攻上 14834.57 點後，在電金賣壓調節下指數收斂失守 14800 點關卡，但午盤後在台積電領軍，網通、運輸拉抬下重新站回 14800 點，大盤回測 10 日線後拉高，終場上漲 114 點收在 14921.59 點，成交量仍不到 2000 億元，僅 1848 億元。

權王台積電 (2330-TW) 不畏費城半導體指數走跌影響，早盤以 494 元開出後，盤中股價站上 497 元高點後遭賣壓出籠壓抑，導致漲幅收斂，但終場仍攻克 500 元關卡，上漲 1.4% 收在 502 元。

半導體族群中包括景碩 (3189-TW)、旺宏 (2337-TW)、華泰 (2329-TW)、富鼎 (8261-TW)、強茂 (2481-TW)、穎崴 (6515-TW)、凌通 (4952-TW) 都在買盤追捧下帶動股價走揚。

網通族群堪稱扛起多頭要角任務，仲琦 (2419-TW)、兆勁 (2444-TW) 先後攻上漲停關門，其他包括明泰 (3380-TW)、合勤控 (3704-TW)、友訊 (2332-TW)、建漢 (3062-TW) 也在買盤敲進下帶動股價走揚。

運輸族群中包括萬海 (2615-TW) 與長榮 (2603-TW) 終場分別有 3%、2% 以上漲幅，志信 (2611-TW)、漢翔 (2634-TW)、長榮 (2603-TW)、嘉里大榮 (2608-TW)、華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 也在買單敲進下推升股價走揚。

金融族群中盤中雖有華南金 (2880-TW)、第一金 (2892-TW)、合庫金 (5880-TW) 與兆豐金 (2886-TW) 等公股金控點火發動攻勢，但因壽險業淨值縮水，拖累壽險雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 股價走跌在平盤下震盪整理，進而削弱金融股多頭氣勢。



