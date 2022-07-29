兩大壓力削弱我經濟成長力道 外銀估央行今年底前再升息1碼

通膨與需求放緩雙重壓力恐削弱台灣經濟成長力道，法國外貿銀行表示，在進口成本增加助長通膨、我央行跟著美國開始升息，預估央行將在今 (2022) 年底前將升息 1 碼 (0.25 個基點)。

法國外貿銀行出具報告指出，受通膨升溫影響，使得台灣企業今 (2022) 年第 2 季營收年增率從第 1 季的 13% 放緩至 9%，第 2 季進口物價則較去年同期增加 21%，但出口價格增長僅 16%，原材料成本上漲並衍生到設備和機械，導致企業利潤率遭擠壓。

法國外貿銀行表示，由於能源價格飆升和綠色轉型的政策，進而帶動電價上漲，而考量平衡經濟成長和抑制通膨壓力，預估台灣央行將在今年底前可能將政策利率調高 25 個基點來到 1.75%。

法國外貿銀行指出，第 2 季出口年增率雖仍可維持 15% 的水準，但比起第 1 季 23% 的年增幅卻是呈現放緩趨勢；隨著全球需求減弱，客戶也將調整庫存，屆時將影響台灣外銷訂單。

法國外貿銀行認為，隨著本土疫情逐漸趨緩，可望帶動內需消費回溫並進一步帶動經濟成長，但這並非完全沒有風險，主要是因零售和觀光飯店產業尚未完全復甦，加上第 2 季無薪假或工時減少的受雇員工再度增加，讓消費者信心甚至低於 2020 年，此舉意味零售反彈可能難以持續。

憑藉半導體、數據中心和綠色能源等行業的機會，台灣將會繼續獲得外商直接投資，但投資增速可能會隨著全球需求的減弱而放緩。

整體而言，儘管台灣經濟在疫情期間維持平穩繁榮，但現在正面臨通膨升溫和全球需求疲軟兩大挑戰，研判諸多不確定性將使台灣 GDP 年增率從今年第 1 季的 3.14% 下修至 2.9%，預估今年的年度經濟成長預估值將從 4.2% 下修至 3.4%。

