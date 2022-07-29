研華Q2純益寫次高 上半年EPS 6.49元登同期最佳

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (29) 日公告第二季稅後純益 24.57 億元，季減 4.5%、年增 37.3%，每股純益 3.17 元，寫單季次高、同期新高；上半年稅後純益 50.3 億元，年增 35.8%，每股純益 6.49 元，也是同期最佳。

展望下半年，研華表示，雖然通膨與景氣放緩等不確定因素存在，但缺料、交期過長與成本漲價等疑慮消除，整體接單狀況逐步回歸常態，先前累積的訂單達交率提高，下半年營運樂觀看待。

應用來看，研華認為，受惠全球能源轉型與淨零趨勢，帶動終端工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等剛性需求強勁成長，區域經營將強化北美、南韓、日本等在地客戶服務能量，內部則落實採購流程與庫存調控優化。

研華第二季營收 168.24 億元，季增 4.4%、年增 18.4%；毛利率 38.6%，季增 0.4 個百分點、年增 1.9 個百分點；營益率 18.5%，季減 0.2 個百分點、年增 3 個百分點。

上半年方面，研華營收來到 329.44 億元，年增 20.4%、毛利率 38.4%，年增 0.3 個百分點、營益率 18.6%，年增 2.2 個百分點。

研華第二季營收無懼中國封城影響，逆勢成長，並改寫單季新高，優於公司預期，毛利率及營益率也超過法說會預估的高標，但收到業外收入下滑影響，導致稅後純益季減，僅創單季次高。