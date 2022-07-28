〈亞洲生技大會〉中化生三大產品供不應求 全年營收挑戰新高

中化生 (1762-TW) 榮獲亞洲生技大會藥品 / 細胞治療類組之傑出生技產業金質獎，總經理黃重信今 (28) 日表示，三大產品持續供不應求，訂單能見度高，今年營收將小幅成長，法人估，全年營收上看 20 億元創新高、獲利可望賺逾 1 個股本。

中化生三大產品包含魚油原料藥、抗癌原料 EVE 與抗真菌免疫抑制劑 Tacrolimus，其中，魚油原料藥月產能約 100-200 公噸，近期已完成新產線連續式製程，整體產能可提升至 300 公噸，目前正等待美國 FDA 審查，預計最長需要一年時間。

公司坦言，近幾個月在調整新、舊產線，未來取得美國 FDA 核准後，產能會大幅提升，成本也會降低，不過會衝擊下半年毛利率表現。

中化生魚油原料藥除了應用在三酸甘油脂控制領域外，還擴增至預防心肌梗塞等心臟疾病、降血脂等的適用範圍，看好未來國際市場年需求量達 700 公噸，導入連續式製程，並申請臺、美專利，期望年產能再提高 2-3 倍。

中化生逐年擴大研發支出，去年投入 2.5 億元，年增 17%，且已完成多項癌症用藥製程確效，以及運用獨特關鍵技術進行高效價的產品研發，黃重信表示，未來研發費用都會維持 2.5-3 億元左右。