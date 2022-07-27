〈財報〉SK海力士營收衝上歷史新高 示警下半年記憶晶片需求降溫

全球第二大記憶晶片製造商 SK 海力士周三（27 日）表示，第 2 季營收激增逾 33% 至 13.81 兆韓元，總額飆上歷史新高，但 SK 海力士示警下半年記憶晶片需求降溫。

韓聯社報導，SK 海力士上季淨利較去年同期躍增 44.7% 至 2.87 兆韓元（22 億美元），優於預期，營業利益驟增 55.6% 至 4.19 兆韓元，營收暴增 33.8% 至 13.81 兆韓元，寫下歷來新高。

SK 海力士說：「儘管第 2 季 DRAM 產品價格下跌，但 NAND 價格上漲，且整體銷售增加，帶動營收成長，美元升值和美國子公司 Solidigm 銷售增加，也發揮提振營收的作用。」

SK 海力士的晶片銷售主要以美元計價，而上季美元飆升至 20 年高峰，提振 SK 海力士獲利。

不過，SK 海力士預料，下半年個人電腦（PC）和智慧手機的出貨量將不如原先預期，這些產品均採用記憶晶片；由於客戶去化庫存，資料中心客戶的伺服器晶片需求也可能下降。

SK 海力士預估下半年伺服器晶片需求下滑，對其是一大打擊，原因是伺服器晶片是記憶晶片需求僅存亮點。

通膨惡化、對主要市場景氣低迷的擔憂，以及中國政府多次採取封鎖措施，導致智慧手機銷售放緩。此外，美光科技 (MU-US) 等多家晶片製造商也提出警告，在長達兩年的全球「晶片荒」之後，晶片供應過剩的情況正在加劇。

為因應充滿挑戰的宏觀經濟環境，SK 海力士表示，將仔細評估明年的投資計畫，並時時掌握下半年產品庫存水位。