〈美股盤後〉美GDP連兩季萎縮 四大指數齊升

美國經濟連續兩季萎縮，投資人押注聯準會將提早結束本輪升息週期，美股週四 (28 日) 震盪走高，債券殖利率下滑，防禦性類股領漲，四大指數收盤齊揚，那指收紅 1.08%，創 2020 年 4 月以來最大升幅，標普攀升 1.21%，自 6 月中旬觸及年內低點以來已上漲約 11%。

數據方面，美國商務部公布，美國第二季國內生產毛額 (GDP) 季減年率達 0.9%，呈連續兩個季度萎縮，符合所謂「衰退」的技術性定義。

美國財政部長葉倫表示，美國經濟具有彈性，週四 GDP 數據不符合典型的衰退特徵，勞動力市場異常強勁、家庭財政良好、信貸環境未惡化、商界倒閉數字未顯著上升，均反映經濟仍未陷入衰退。美國總統拜登也否認美國陷入衰退，強調隨著聯準會採取緊縮政策壓低通膨，經濟增長放緩不足為奇。

政經方面，美國眾議院週四以 243 票贊成對 187 票反對通過「晶片法案」(CHIPS-plus)，這是美國數十年來最重要的產業政策之一，提供美國半導體與晶圓廠直接補助、稅收優惠及科研經費，該法案目前已移交白宮給美國總統拜登簽署。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.74 億例，死亡數突破 639 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 123 億劑疫苗。

週四 (28 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊普遍收紅、僅通訊服務板塊收黑 (-0.74%)。房地產 (+3.70%)、公用事業 (+3.53%) 和工業板塊 (+2.07%) 漲幅最強勁。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.36%；Meta (META-US) 下跌 5.22%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.08%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.85%。

道瓊成分股逾半收紅。Nike (NKE-US) 上漲 4.05%；Honeywell (HON-US) 上漲 3.69%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 2.5%；思科 (CSCO-US) 上漲 2.2%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.03%。

費半成分股普遍勁揚。AMD (AMD-US) 上漲 2.06%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.09%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.64%；美光 (MU-US) 上漲 0.29%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.45%； 高通 (QCOM-US) 下跌 4.54%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.12%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.85%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.15%。

企業新聞

全球車廠四哥 Stellantis(STLA-US) 上漲 4.56% 至每股 14.00 美元。Stellantis 週四盤前公布 2022 會計年度上半年財報，得益於定價策略與高利潤的汽車銷售，上半年營收年增近 2 成、淨利年增逾 3 成，但警告，隨著晶片荒緩解，產量提升可能影響汽車產業明年調漲價格的能力。

全球 IC 設計龍頭高通 (QCOM-US) 下滑 4.54% 至每股 146.45 美元。高通最新財報傳佳音，汽車和物聯網等營收刷新猷，但高通預估智慧型手機需求降溫，將打擊其第四財季手機晶片業務，財測不如分析師預期。

臉書母公司 Meta (META-US) 下跌 5.22% 至每股 160.72 美元。Meta 週三公布第二季財報，營收降幅大於市場預期且獲利遜色，並發布令人意外的疲弱財測，表明營收成長率將再次下滑。

經濟數據

上周初領失業金人數報 25.6 萬，預期 25.3 萬，前值 26.1 萬

上周續領失業金人數報 135.9 萬，預期 138 萬，前值 138.4 萬

美國第二季實質 GDP 年化季率初值報 - 0.9%，預期 0.5%，前值 - 1.6%

華爾街分析

花旗經濟學家 Andrew Hollenhors 認為，整體下降應該不會太令人驚訝，因為在數據發布之前，市場普遍已預期 GDP 將下降。聯準會顯然開始關注需求疲軟，而這正是聯準會何時需要放慢升息行動的因素。

摩根士丹利預計聯準會將在 9 月降息 2 碼，但基於通膨數據持續走高，存在上行風險。

S64 Capital Innovation 董事總經理 Marc Pfeffer 研判，鑑於經濟放緩的速度，市場預計聯準會將提前完成本輪升息週期。

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 稱，壞消息正在變成好消息，當經濟放緩時，通膨指標可能會下降，這將使緊縮週期的結束更加接近，市場就喜歡這樣。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主