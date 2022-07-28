裕隆集團守護清潔臨時工職工安全 捐贈百萬保險金

裕隆集團重視企業 ESG 永續發展，串聯集團旗下企業資源，持續推動 SDGs 聯合國永續發展目標，為長期守護弱勢清潔隊臨時工職工安全，今年再度由裕隆汽車和裕隆日產共同捐贈新台幣 100 萬元，為台北市政府環保局市民臨時工投保「僱主補償契約責任險」，預估約有 1400 位臨時工可受惠。

裕隆集團自 1998 年起，每年為台北市政府環保局市民臨時工投保僱主補償契約責任險，迄今已 24 年不曾間斷，今年持續啟動計畫，捐贈 100 萬元，希望為每日辛勤維護市容整潔的市民臨時工增加安心保障，納保對象如於執勤中死亡將給付 100 萬元，非因公意外死亡者也可領到 40 萬元保險金。

裕隆集團連續 24 年守護弱勢清潔隊臨時工職工安全。(圖：裕隆提供)

同時，裕隆體會清潔隊經常需要在烈日高曝曬的戶外環境值勤，集團旗下新安東京海上產險今年也同步捐贈台北市環保局 1256 雙防曬反光袖套，提供清潔臨時工防曬保護，並提升晨間掃路作業時反光警示安全性。

據台北市環保局統計，裕隆此善舉累計已保障約 33000 位臨時清潔工，其中 12 人不幸意外身故、3 人意外殘疾、400 多人意外受傷，皆已順利獲得理賠與援助，總理賠金額 1413 萬元。

而新安東京海上產險自 2017 年起陸續捐贈反光背心 1200 件和反光雨衣 800 件。

台北市環保局長劉銘龍表示，市民臨時工多屬於弱勢族群，以低收入戶居多，一旦發生意外，常無力負擔龐大醫療費用，台北市環保局和全體市民臨時工由衷感謝裕隆集團長期關懷清潔隊員生活，提供清潔隊員每日執勤有安心完整的保障。