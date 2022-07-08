淡季不淡 日月光投控6月、Q2營收同創次高

封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (8) 日公布 6 月營收 579.98 億元，月增 7.81%，年增 33.86%，第二季合併營收 1604.39 億元，季增 11.11%，年增 26.4%，累計上半年營收 3048.3 億元，年增 23.72%；受惠封裝、測試稼動率維持高檔，加上 SIP 業務增溫，日月光投控 6 月、第二季雙雙寫下歷史次高，淡季不淡。

日月光投控 6 月封測營收 328.79 億元，月增 3.7%，年增 22%，第二季封測營收達 949.99 億元，季增 13.1%，年增 20.3%，若扣除出售中國廠區的影響數，6 月封測業績年增高達 32.4%，第二季也有 30.6% 的高成長。

日月光投控第二季晶圓凸塊 (Bumping) 產能稼動率維持滿載，整體封裝維持高檔、約 80-85%，測試也在 80% 以上，看好今年封測事業的營收、毛利率逐季走揚的態勢不變。

展望後市，日月光投控看好，車用產品的成長動能將延續至今年，甚至未來數年，期待今年營收能突破 10 億美元大關；系統級封裝 (SiP) 方面，公司也持續新增並擴大客戶組合，期盼新客戶成長帶動下，營收突破 5 億美元。