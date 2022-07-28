〈陸港盤後〉Fed可能放慢升息步調 滬指小漲

中國 A 股三大指數周四（28 日）收盤漲跌互見，滬指小漲約 0.2%，原因是美國聯準會（Fed）周三升息 3 碼後，可能放慢升息步調，市場也關注拜習通話消息。

證券時報報導，滬指周四收盤漲 0.21% 至 3,282.58 點，深成指漲 0.23% 至 12,428.7 點，創業板指跌 0.31% 至 2,705.90 點。兩市成交額合計人民幣 1.0074 兆元。

半導體、元器件、鋁、銅等類股齊揚，公路、空運、特種鋼、旅遊等族群走低。

香港恒生指數收盤跌 0.23%，恒生科技指數漲 0.35%。

Fed 周三結束為期兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，委員一致同意將基準利率調升 3 碼，至 2.25-2.50% 目標區間，符合市場預期。

Fed 主席鮑爾在記者會上說，不排除下次會議繼續大幅升息，但他也表示，這取決於從現在到下次會議期間的經濟數據。他也坦承，升息步伐可能會在未來某個時機放緩，同樣取決於 Fed 觀察的數據。

Jefferies 經濟學家 Aneta Markowska 表示，鮑爾的語氣比起前幾次會議似乎「更放鬆、更和緩」，她預測 9 月基本情境是升息 2 碼。

安信證券認為，本輪 Fed 升息周期已進入下半場，市場未來定價的核心可能從升息逐步轉向經濟衰退，本季美國經濟數據將決定此一轉換的速度。若市場出現轉換，意味著美債殖利率和美元指數觸頂，也會為中國貨幣政策打開更多寬鬆空間。

與此同時，投資人也關注美國總統拜登與中國國家主席習近平通話的消息。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周三表示，雖然美中關係緊張，也有摩擦，但「我們仍可在一些問題上與中方合作」。

柯比說，台海局勢、中國在印太地區的脅迫行為、經濟問題、北京不願譴責俄羅斯發動烏克蘭戰爭，是潛在癥結所在，預料拜習通話都會談論這些問題。