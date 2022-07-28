華為發表鴻蒙3.0 加速打破中國IT產業「缺芯少魂」

華為周三（27 日）發表最新作業系統「鴻蒙 3.0」（HarmonyOS 3），支援 12 種智慧設備組合協同，加速打破中國 IT 產業「缺芯少魂」現狀。

證券時報報導，華為周三晚間正式發表 HarmonyOS 3，該系統支援印表機、智慧眼鏡、車機等 12 種設備靈活組合，互聯協同。除手機外，智慧螢幕、個人電腦等設備也可成為中心設備，與其他設備協同工作。9 月用戶就能進行系統升級。

華為終端 BG 營運長何剛表示，HarmonyOS 3 帶來六大升級體驗，包括超級終端、鴻蒙智聯、萬能卡片、流暢性能、隱私安全及資訊無障礙。

何剛說，與上一代相比，搭載 HarmonyOS 3 的華為 P50 Pro，應用啟動速度提升 7%、滑動流暢性提升 18%、TOP 應用操作響應速度提升 14%，HarmonyOS 3 讓三年前發布的華為 Mate30 Pro，即便再用三年，也可做到持久流暢。

華為也發表使用 HarmonyOS 3 的多款新品，包括 WATCH 3 Pro new、首款採用鴻蒙系統的印表機華為 PixLab V1、華為新款筆電 Mate PadPro。

華為常務董事、終端 BG 執行長、智慧車解決方案 BU 執行長余承東也說，目前搭載 HarmonyOS 2 的華為設備數量突破 3 億，HarmonyOS Connect 產品的發貨量突破 1.7 億。

22 年前，時任科技部部長徐冠華曾直言，「中國 IT 產業缺芯少魂！」。其中的「芯」指晶片，「魂」則是作業系統。

如今，隨著 HamronyOS 3 問題，分析師認為，中國已解決 IT 產業「少魂」問題。

華西證券表示，鴻蒙絕非「套殼」，而是擁抱萬物互聯的作業系統，負載測試中，鴻蒙系統軟體後台留存率大幅高於 IOS 與安卓系統；HarmonyOS 3 依舊兼容安卓 12 系統。

目前鴻蒙系統已擁有與安卓、IOS 三足鼎立的資本，隨著華為發表 3.0 版本，中國已解決「少魂」問題已經解決。