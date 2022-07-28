美國晶片法案參院表決通過 送交眾院拚本周過關

美國參議院周三（28 日）全院投票表決通過精簡版晶片法案（CHIPS-plus），隨即將交由眾院表決，本案最快可能在本周末前通過，以趕在 8 月休會前交給總統拜登簽字。

該法案昨日以 64 對 32 票通過關鍵程序性投票掃除程序障礙，替今天全院表決奠定闖關成功基礎。目前該法案將送往眾院表決，最快將在本周通過，並在 8 月國會休會前交給總統拜登簽署。

眾議院議長裴洛西表示，該晶片法案在 7 月初參議院通過初步程序投票時，對美國家庭與經濟來說是重大的勝利。

CHIPS-plus 法案除撥款 520 億美元補貼半導體產業外，還向該產業提供投資租稅抵減，還包括撥款資金刺激美國與其他技術的創新與發展。一方面該法案也是協助美國與中國競爭。

隨新冠疫情流行與消費者需求突然轉變，晶片供應近年來出現短缺，而且近幾十年美國在全球晶片生產中的占比急遽下滑，與此同時中國與其他國家在該產業投入大量資金。此外美國很少生產最先進的半導體，主要都是由台灣生產，也因此台灣成為美、中關係緊張的中心。

支持者表示，晶片製造業的發展對美國經濟與國家安全至關重要。隨著技術創新讓機器智慧化，晶片在消費電子產品與汽車等日常用品中越來越重要。

不過，該法案也出現反對聲音，一些參院共和黨議員認為，法案缺乏「護欄」（guardrail），無法防止資金落入中國手中。其他批評人士則認為，美國必須再投入數十億美元，才能真正有機會與世界前端的晶片製造商競爭。

無黨籍議員桑德斯（Bernie Sanders）本月初時也曾反對上個版本的法案，稱該法案是給「利潤豐厚」半導體與晶片業者開出的 530 億美元「空白支票」，無助於解決人們真正關心的氣候變化、槍支安全、保護婦女墮胎權以及提高社會保障福利等問題，只會進一步擴大美國的財政赤字。

不過，桑德斯在周三投票前表示：「讓我們重建美國的晶片產業，但須以惠及整個社會的方式來完成這件事，而不是僅嘉惠少數獲利豐厚的企業」。