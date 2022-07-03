精測Q2、上半年營收創同期高 下半年估優於上半年

中華精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 6 月營收 4.14 億元，月增 0.02%，年增 22.9%，第二季合併營收 11.85 億元，季增 43%，年增 13.1%，累計上半年營收達 20.14 億元，年增 8.3%；由於部分訂單遞延，精測上半年營收未達年增 1 成目標，但仍創下同期新高，下半年客戶訂單挹注，營運可望再優上半年。

精測表示，第二季雖面臨 Omicron 疫情升溫影響，導致部分訂單遞延，不過，受惠 SSD 快閃記憶體控制晶片新客戶、5G 手機處理器、射頻及高效能運算 (HPC) 相關晶片測試需求暢旺，第二季營收季增超過 4 成，改寫同期新猷。

展望未來，精測看好，由於自製 MEMS 探針卡產品結構多元、客戶結構調整與全球佈局綜效顯現，整體結構性成長動能可期，下半年營運將再優於上半年。

此外，儘管今年全球經濟受疫情升溫、俄烏戰爭等情勢干擾，但半導體產業在地緣政治、數位轉型等趨勢推動下，仍扮演全球科技發展的火車頭角色，精測也快速因應產業局勢及客戶需求，展開「變形蟲」策略進行結構調整。

精測近兩年完成企業整體結構性調整，包括於集團化布局，內部進行組織調整、全廠管理進行數位升級、完成全製程 AI 智慧製造，同時發揮「All In House」 高價值的研發實力，推出符合異質整合多款自製探針卡，並在北美、亞洲完成據點拓展，優化客戶結構，推動公司穩健成長、朝向永續經營發展。