南亞回收絲獲愛迪達等服飾品牌大廠青睞 明年回收規模倍增

南亞 (1303-TW) 致力環保永續，回收寶特瓶等聚酯產品，並再製成回收長纖絲，隨著愛迪達、Nike 等國際運動品牌也開始使用再生材料，南亞長纖絲也開始供應品牌大廠，目前已是全球長纖絲龍頭供應商，同時將加碼 7 億元擴大回收規模，滿足品牌廠回收絲需求。

南亞 2007 年便致力於回收、再生使用後寶特瓶等聚酯品，藉由先進的聚酯回收技術，相較傳統石化製程約可減少 72% 碳排放量，統計 2020-2021 年二年已回收約 146 億支寶特瓶，降低 32 萬噸碳排放量，相當於 809 座大安森林公園全年吸碳量。

南亞將回收後聚酯產品 90% 運用於生產技術難度較高、高附加價值的長纖絲，目前長纖絲產量南亞成為全球第一，全球長纖絲 62 萬噸，南亞便占 9.8 萬噸，並供應愛迪達、Nike、The North Face 等國際品牌大廠。

各大國際品牌目前已宣布未來產品將使用寶特瓶回收料，其中愛迪達目標 2024 年服飾等產品將採 100% 回收料，其他跟進提高回收料應用品牌還包含 PUMA、Nike、IKEA、可口可樂等。研調指出，2025 年紡織業 PET 回收需求量高達 1710 萬噸，而寶特瓶片供應量僅 1590 萬噸，顯示回收絲需求將供不應求。

南亞也提前布局，積極投資擴大回收規模，目前已於台灣、中國、越南、美國、泰國及菲律賓等地建置聚酯回收產線，2021 年產能約 22 萬噸，未來將加碼 7 億元目標 2023 年將回收產能提高至 42 萬噸。