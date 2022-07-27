富邦媒Q2 EPS 3.81元 創同期次高紀錄

富邦媒 (8454-TW) 今 (27) 日公布第二季財報，單季稅後純益 8.32 億元，季增 0.79%，年減 3.31%，每股純益 3.81 元，獲利較去年同期略衰退，主要是因去年三級警戒後電商需求暴增墊高比較基期，實際上仍創下同期獲利次高紀錄。

富邦媒第二季合併營收 251.38 億元，季增 9.6%，年增 12.94%，營業毛利 24.79 億元，季增 4.36%，年增 9.24%，毛利率 9.86%，季減 0.5 個百分點，年減 0.33 個百分點，營業利益 10.19 億元，季減 1.89%，年減 7.51%，營益率 4.05%，季減 0.48 個百分點，年減 0.9 個百分點，稅後純益 8.32 億元，季增 0.79%，年減 5.97%，每股純益 3.81 元。

富邦媒上半年合併營收 480.76 億元，年增 18.36%，營業毛利 48.54 億元，年增 16.51%，毛利率 10.1%，年減 0.16 個百分點，營業利益 20.58 億元，年增 5.66%，營益率 4.28%，年減 0.52 個百分點，稅後純益 16.58 億元，年減 0.47%，每股純益 7.59 元。

富邦媒指出，上半年全球籠罩在通膨升溫的環境下，營運仍持續繳出優於零售競業的成績。

進入下半年後，第三季迎來七夕情人節、父親節、中元節和中秋節等節慶商機和暑期商機齊發，而第四季是傳統零售業旺季，屆時有年度最強購物節雙 11、雙 12 將陸續登場，富邦媒看好營收獲利可望持續成長。

富邦媒進一步指出，與台北富邦銀行合力打造的網購神卡 momo 聯名卡截至今年 6 月累積發卡已突破 68.7 萬張，momo 卡友平均消費客單價較一般會員高出逾 30%，顯示集團資源挹注，正向提升 momo 會員黏著度。