富邦媒連2年保健食品銷售年增5成 挹注新成長動能

富邦媒 (8454-TW) 今 (13) 日發布 2022 年網購保健食品報告指出，進入後疫情時代，保健食品買氣持續熱絡，尤其疫情驅動消費習性轉往線上化，旗下 momo 購物網保健食品銷售已連續 2 年上半年年增達 50%，並觀察到，消費年齡層朝全齡化發展，保健品熱銷也成為重要成長新動能。

momo 購物網統計，上半年綜合維他命、雞精等基礎保健食品銷售呈倍數成長，雞精更是保健食品上半年銷售冠軍；而在高壓生活型態下，消費者日常加強自我保健的分類機能保健食品，如魚油、葉黃素、益生菌和關鍵保養等需求也日益提升。

而消費年齡層則是朝全齡化發展，上半年 momo 保健食品有購人數較 2019 年疫情前成長 140%，主力消費族群聚焦於 40-50 歲中壯年，由於此年齡層多為家中主要照護者，維他命、雞精等為購買重點。

而有購人數成長居冠的年齡則為 60 歲以上的年長者，因疫情網購使用習性增長，相較疫情前成長達 248%，而 51-60 歲的中年者有購人數成長逾 170% 的成長，關鍵保養和成人營養品為此兩大族群選購的重點。

21 至 30 歲的青年人有購人數也成長多達 160%，並對維他命、美顏等保健品的關注度有感提升。

截至上半年，momo 站上已集結超過 5000 個保健品牌，提供逾 4 萬種相關商品，富邦媒看好，健康保健將是全年成長動能新引擎。