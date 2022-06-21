富邦媒董座無預警異動 蔡明忠接任

國內電商龍頭業者富邦媒 (8454-TW) 今 (21) 日無預警公告董事長異動，原董座林啟峰辭職，並由董事會改選新任董事長為台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠，由於台灣大是富邦媒的母公司，市場揣測，蔡明忠此舉是有意進一步整合台灣大與富邦媒的資源，來發展虛實整合新生活型態。

林啟峰現年 66 歲，自 2004 年 momo 開台以來即擔任總經理，2018 年再接下董事長一職，帶領富邦媒營運一路向上，並於 2018 年正式超越網家 (8044-TW)，成為國內電商 B2C 的龍頭業者，股價更在去年 9 月衝上 2190 元的史上新高。

事實上，富邦媒現任總經理谷元宏過去也曾在台灣大任職長達 14 年，擔任副營運長、商務長等職務，擁有電信和 IT 產業豐富經驗，在轉戰富邦媒後，有效將台灣大和富邦媒的資源、系統整合，並導入許多過往電商平台未見的電信商服務。

因此，外界解讀，此次台灣大董事長蔡明忠親自批掛上陣，主要是有意進一步將台灣大與富邦媒的資源整併，可觀察到，蔡明忠在台灣大的致股東報告書提及，疫情加速新生活型態建立，如線上教育、數位影音、遠距工作與醫療等領域，均會逐漸茁壯，看好未來虛實整合新生活型態有無限可能。

市場人士認為，由於 momo 是國內擁有高人流的電商平台，不排除未來蔡明忠將擴大強化多項線上服務至 momo，藉此擴張虛擬服務的市占。