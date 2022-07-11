電商6月營收亮眼 富邦媒寫單月第三高 網家創同期次高

國內大型電商陸續公告 6 月業績，富邦媒 (8454-TW) 今 (11) 日公布 6 月合併營收達 88.64 億元，月增 2.76%，年增 6.46%，創單月第三高紀錄，網家 (8044-TW) 為 38.61 億元，月減 1.21%，年減 9.93%，為同期次高。

累計上半年，富邦媒合併營收 480.76 億元，年增 18.36%；網家為 228.89 億元，年減 1.44%。

富邦媒說明，momo 網路購物 6 月營收年增 7.7%，續創同期新高，業績占比達 96%，主要是因網購年中最大盛事 618 檔期帶動當日有購會員年增 16%，其中，在國人預防保健意識高漲下，站內保健食品如維他命、雞精、魚油等買氣熱絡，而居家運動器材也成為銷售新寵，同時，隨著疫情趨緩且暑期旅遊旺季報到，飯店住宿等旅遊商品買氣也有明顯回溫。

為不斷做出平台差異化，並導入新客，富邦媒仍持續引進國內外知名品牌進駐開店，6 月新迎來小米、ELEMIS、KORA 可瀾有機等開設品牌旗艦館。

網家則指出，旗下 PChome 24h 購物觀察，6 月隨著疫情趨緩，運動戶外商機轉強，又以野餐露營用品、運動鞋服銷售最熱，而進入手遊、電競市場旺季，近期開賣的旗艦級電競手機 Black Shark 黑鯊 5，預購期間已銷售超過 3500 台，通訊整體銷額相較上月呈雙位數成長，此外，電風扇和冷氣空調買氣明顯加溫，近一個月大家電的業績漲幅達雙位數。

進入下半年後，看準全民網購時代的到來， momo 購物網強打 5 小時超市優化升級，新推出全新超市快配服務，雙北地區 3 小時內快訂快到，並以刷卡高回饋鞏固客群。

網家則是在近期結盟中國信託和中華電信推出全台首張三方聯名卡，全面升級 P 幣點數生態圈的服務體驗，力拚透過開放、彈性的合作架構，讓線上線下的各行各業均納入此多元的生態圈，並以 Pi 拍錢包為發展核心，拓展更廣泛的應用場景。